Lua-de-mel entre Coreias chega ao Ténis de Mesa

Nunca se viu nada assim no mundo do desporto. O clima de lua-de-mel entre as duas Coreias depois de anos de costas voltadas estendeu-se ao Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa e as equipas femininas dos dois países, que se deviam defrontar nos quartos-de-final, decidiram unir esforços em plena competição e perseguir o título mundial unidas.