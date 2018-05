Rolls Royce lança primeiro SUV

Tamanho do texto

Os exigentes e exclusivos clientes do fabricante vão poder contar com um motor V12 de 6,75 litros, o mesmo que utiliza o Phantom, 570 cavalos de potência, com tração nas quatro rodas vão puxar esta máquina. A velocidade máxima é de 250 km/h.

E fora de estrada?

Como se trata de um Rolls Royce, andar por montes e vales, na lama ou na areia, não pode querer dizer menos conforto.

A marca garante que o conforto e o luxo não vão diminuir. O que também também não vai cair são os elevados preços. O Cullinan deve chegar ao mercado com um preço que ronda as 250 mil libras, mais de 280 mil euros.