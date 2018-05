Pai de Meghan Markle falta ao casamento da filha

Tamanho do texto

A ex-atriz, que este sábado se irá casar com o príncipe Henry, em Inglaterra, confirmou que Thomas Markle não vai estar presente na cerimónia.

Em comunicado, alega que a ausência do pai se deve a motivos de saúde, após recentemente ter sido submetido a uma cirurgia ao coração.

No entanto, nos últimos dias, muito se especulou sobre a presença de Thomas Markle no casamento da filha, depois de o pai da noiva ter confessado que encenou fotografias com um paparazzo que lhe renderam mais de 100 mil euros.

Para os comentadores do casamento real, será a mãe de Megan Markle a levar a filha ao altar.