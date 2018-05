Vulcão Kilauea continua em grande atividade

Tamanho do texto

No Hawai, o vulcão Kilauea continua a expelir lava duas semanas após as primeiras erupções.

A lava continua a avançar mas tudo sugere que agora a um ritmo mais lento.

Esta semana o vulcão expeliu bombas de lava descritas como sendo do tamanho de frigoríficos.

Os geólogos afirmam que mais explosões violentas poderão seguir-se.

Desde as primeiras erupções no dia 3 de maio que centenas de residentes viram-se forçados a abandonar as suas casas.

A mais recente explosão, ocorrida na sexta-feira, deixou a descoberto 22 fissuras no flanco oriental do vulcão.