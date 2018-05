Jornalista russo assassinado na Ucrânia

Tamanho do texto

O jornalista russo Arkady Babchenko foi assassinado esta terça-feira na Ucrânia. Crítico do regime de Putin, Babchenko foi encontrado em casa com vários tiros nas costas.

No Facebook, o deputado ucraniano Anton Gerashenko afrimou que um assassino desconhecido esperou nas escadas e atacou Babchenko por trás, enquanto o jornalista abria a porta de casa, depois de ter ido à rua comprar pão

De acordo com a polícia ucraniana, foi encontrado pela mulher, ainda com vida. Acabou por morrer na ambulância, a caminho do hospital.

Em declarações aos jornalistas, o Chefe de Polícia de Kiev, Andrey Krischenko, afirmou que: "Tendo em conta a sua posição cívica e atividade profissional, este crime está relacionado com a sua profissão. Poderão surgir novas versões, após as análises ao local do crime e interrogatório às testemunhas".

Babchenko estava exilado na Ucrânia. Afirmando já não se sentir seguro na Rússia, deixou o país-natal em 2017. No mesmo ano, publicou no jornal inglês The Guardian um artigo sobre a perseguição política de Putin. Atualmente preparava-se para escrever sobre os bombardeamentos russos em Aleppo, na Sïria.