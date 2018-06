Putin quer ver fim das sanções europeias

Segurança máxima em Viena, capital austríaca, para a visita do presidente russo, Vladimir Putin. O alto funcionário foi recebido por uma guarda de honra acompanhado pelo presidente Alexander Van Der Bellen. Na mira do líder russo estão as sanções europeias atualmente em vigor.

"Todas as ações designadas como sanções têm efeitos negativos para ambas as partes, aqueles que as iniciam e aqueles a quem se dirigem. Por isso, creio que todos estão interessados no seu levantamento", afirmou Putin durante a conferência de imprensa.

De acordo com a agência noticiosa russa, TASS, foram assinados vários documentos entre os quais um acordo que evita situações de dupla tributação. Ambos os países vão igualmente reforçar os laços de cooperação e investimento.

O mais importante foi o acordo entre a empresa russa de abastecimento de gás, Gazprom e a austríaca OMV relativamente à importação de gás para a Áustria até 2040

De recordar que esta visita coincidiu com o aniversário dos 50 anos sobre o início do abastecimento de gás russo à Áustria.