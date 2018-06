Scolari garante à Euronews que Portugal tem chances na Rússia

Tamanho do texto

Luiz Felipe Scolari é um nome incontornável na história do futebol brasileiro. Subiu aos céus com o Brasil em Yokohama, em 2002, e desceu aos infernos em pleno Mineirão, em 2014. Pelo meio fez também história em Portugal, levando a equipa das quinas a patamares nunca antes vistos.

Poucos têm uma experiência tão rica em Campeonatos do Mundo como o brasileiro. Antes de mais uma edição do maior torneio do futebol mundial, Scolari recebeu a euronews em sua casa e contou-nos o que podemos esperar na Rússia.

Produção e Reportagem: Moisés Pozzi

Imagens: Maycon Motta

Edição e Finalização: Christophe Pitiot e Bruno Sousa