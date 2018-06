Três mortos e 200 feridos em sismo em Osaca

Tamanho do texto

Um tremor de terra, de magnitude 6,1 na escala de Richter, abalou o oeste do Japão. Há, pelo menos, três mortos, entre eles uma menina de nove anos, e mais de duzentos feridos, de acordo com dados oficiais. O forte sismo ocorreu às 07h58m, hora local, de domingo, e teve o seu epicentro perto da cidade de Osaca, a segunda mais populosa do Japão.