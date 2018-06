Mundial2018: Ibéricos em busca de lugar nos oitavos

A equipa das quinas entra em campo, na partida com o Irão, na liderança do Grupo B partilhada com Espanha, ambas com quatro pontos

Para se apurar para os oitavos de final, à seleção liderada por Cristiano Ronaldo basta empatar. Uma derrota poderá selar o destino dos campeões europeus.

O Irão, de Carlos Queiroz, tem três pontos e ainda sonha com um lugar nos oitavos. O treinador português já fez saber que a seleção que dirige não está no Campeonato do Mundo "para ser um simpático perdedor" e promete não facilitar a vida aos atletas lusos.

Tal como Portugal, Espanha está ainda à procura de um lugar nos oitavos de final. A equipa enfrenta a seleção de Marrocos que, com zero pontos, já disse adeus à hipótese de apuramento.

Para o avançado do Real Madrid, Lucas Vazquez, isso não significa que os espanhóis tenham a vida facilitada.

"Penso que o que estamos a ver no Campeonato do Mundo é que nenhuma seleção nacional consegue vencer facilmente. Os jogos são todos muito disputados, não há equipas nacionais inferiores às outras", afirma.

A seleção de Marrocos já está eliminada, depois das derrotas por 1-0 com o Irão e Portugal.

O selecionador, o francês Hervé Renard, já fez saber que pretende "salvar a honra" da equipa africana, esta segunda-feira, "complicar a vida a Espanha e dar orgulho ao povo marroquino".