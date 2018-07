Músicas do Mundo em Sines até 28 de julho

Tamanho do texto

Vêm dos quatro cantos do mundo para nos dar música diferente da que estamos habituados a ouvir nas rádios. O Festival Músicas do Mundo (FMM), em Sines, vai já na edição número 19. Pelo palco de Porto Covo passaram já grupos como os Monsieur Doumani, de Chipre.

Uma ilha dividida politicamente, mas unida na música, como explica o vocalista e tocador de tzourasAntonis Antoniou: "É um sítio pequeno, uma ilha pequena. As pessoas são as mesmas, têm a mesma mentalidade. Há algumas diferenças ao nível da religião e da língua, mas não ao nível da música. Há muita música comum, cultura comum. Antes. as pessoas viviam todas juntas", conta.

Outro grupo a passar por este palco foi o trio de gospel norte-americano The Como Mamas. Depois de Porto Covo, o FMM mudou-se já para a casa de sempre, em Sines, onde até este sábado, dia 28, vai receber várias dezenas de artistas e grupos.

Foto: Mário Pires/FMM