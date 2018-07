O eclipse lunar mais longo do século também pode ser visto na Europa

Tamanho do texto

É um eclipse lunar total, que tem lugar entre 27 e 28 de julho e que é considerado como o mais longo do século XXI.

Espera-se que dure cerca de quatro horas - embora o eclipse total dure apenas 1h43 - e que possa ser visto na Ásia, Austrália, Europa e África. No caso da Europa e do continente africano, o fenómeno pode ser observado por volta das 21 horas, dependendo, claro, do fuso horário.

Os cientistas dizem que um fenómeno do género com a mesma duração não deve voltar a ter lugar até até 2100.