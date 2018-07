Geraint Thomas, o vencedor virtual do Tour

O galês Geraint Thomas, da Sky, sagrou-se praticamente vencedor da edição deste ano do Tour, apesar de ter ocupado o terceiro lugar do pódio no contrarrelógio do dia, em que o holandês Tom Dumoulin, se impôs.

Na geral, Thomas soma 1.51 minutos de vantagem sobre Dumoulin e 2.24 sobre o britânico Chris Froome (Sky).

Este domingo é dia "D" com a 21.ª e última etapa que deverá confirmar a consagração de Geraint Thomas como o primeiro galês da história a vencer o Tour.