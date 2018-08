Magnata norte-americano quer 100% do Arsenal

O magnata Stan Kroenke, que através da sua empresa KSE possui uma participação de 67% no clube Inglês de futebol, fechou um acordo para comprar os 30% do magnata russo dos metais, Alisher Usmanov, por 600 milhões de libras.

Os dois maiores acionistas do clube da Premier League inglesa disputaram o controle do Arsenal e da direção durante anos, com ambos a tentarem comprar a parte do outro.

A KSE diz que tomar o clube privado ajudará a promover a "estratégia e ambições" do Arsenal.

O Fundo dos Adeptos do Arsenal reagiu afirmando que "a notícia marca um dia terrível" para o clube. É uma "ação projetada para afastar o escrutínio dos acionistas sobre a forma como o Arsenal é gerido."

Os pequenos accionistas consideram que a " parte mais terrível é a notícia que Kroenke pretende comprar as ações dos adeptos do Arsenal à força."

O fundo afirma-se "totalmente contra a aquisição" e declara que "o Arsenal é importante demais para ser de propriedade de uma pessoa."