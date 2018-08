Tragédia de Génova: Outros desastres

Tamanho do texto

O colapso da ponte em Génova traz à memória outros desastres semelhantes, em particular, a tragédia de Entre-os-Rios, no norte de Portugal. Em março de 2001. A velha ponte Hintze Ribeiro, inaugurada em 1887, desmorona-se. 59 pessoas morrem. O desastre custa a cabeça do ministro das Obras Públicas. Há muito que o alerta tinha sido dado... o governo sabia da precariedade da estrutura.