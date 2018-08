Maquilhadora chinesa é a cara chapada de Cristiano Ronaldo

Desenhar as sobrancelhas, contornar, iluminar e dar umas pinceladas com o bronze da ilha da Madeira e CR7 está pronto para uma foto de BI.

Aos 27 anos, a maquilhadora chinesa saltou para a fama nas redes sociais com vídeos virais das transformações que faz com maquilhagem.

Diretamente do Museu do Louvre até casa da artista em Chongqing, no sudoeste da China: chegou a "Mona Lisa". A artista transforma-se na obra de Leonardo da Vinci. Ainda tem tempo de ir até ao século 17, para recriar a famosa pintura a óleo do holandês Johannes Vermeer. Seis horas mais tarde aparece a "Rapariga com Brinco de Pérola".

As personagens do filme "Rei Leão" e as princesas da Disney são as próximas a ser a cara chapada de maquilhadora.