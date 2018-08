Adiada sentença de jornalistas em Myanmar

Os dois repórteres declaram-se inocentes. Dizem que foram vítimas da polícia por denunciarem a brutal perseguição aos muçulmanos Rohingya.

O advogado de defesa acredita que o adiamento da sentença pode ser estratégico. "Podemos considerar que está relacionado com o Conselho de Segurança da ONU, porque a reunião vai decorrer esta terça-feira à noite. Vão falar de Myanmar, por isso acho que tem efeito no julgamento", disse Than Yaw Aung, à porta do tribunal.

Oficialmente, a leitura da sentença foi adiada porque o juiz está doente. Não está ainda marcada nova sessão.

À saída do tribunal, um dos jornalistas ainda teve tempo de dizer que não tinha medo do desfecho, gritando: "A verdade está do nosso lado,"