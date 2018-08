Fez-se história pelas piores razões: Número um do ténis eliminada na estreia do Open dos EUA

Tamanho do texto

A número um do ténis mundial, Simona Halep, foi eliminada na estreia do Open dos EUA, tal feito nunca tinha acontecido neste torneio.

O duelo entre a romena e Kaia Kanepi, número 44 na tabela mundial, entra, assim, para a história pelas piores razões. O resultado: 6-2 e 6-4.

Simona Halep Reuters

Do lado masculino, nesta primiera ronda do Open, Stan Wawrinka, da Suíça derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov com os parciais de 6-3, 6-2 e 7-5.

Um duelo já familiar para os dois atletas, que dividiram campo em wimbledon, em julho deste ano.