Kerber e Federer avançam no Open dos EUA

2018 marca o 40º aniversário da mudança do Open dos Estados Unidos para Flushing Meadows em particular para o centro de ténis USTA. Newport Casino e Forrest Hills já antes tinham a colhido aquele que é um dos torneios de ténis mais antigos do mundo, mas a mudança para instalações construídas de propósito, nos arredores de Nova Iorque em 1978, com a consequente chegada dos cortes de piso duro, desafios noturnos e multidões apaixonadas, deu uma atmosfera contagiante numa arena que ganhou uma magia muito própria.