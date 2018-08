Países vizinhos da Venezuela unem esforços

Tamanho do texto

O fluxo migratório de cidadãos venezuelanos para os países vizinhos levou a que estes se reunissem para tentar coordenar esforços. A situação é de emergência. Só no Brasil há quase 60 mil venezuelanos. As autoridades peruanas e colombianas, estas últimas anfitriãs do encontro, explicam que é urgente agir: