Liga dos Campeões: FC Porto e Benfica com sortes distintas

FC Porto calhou no Grupo D da Liga dos Campeões. A equipa de Sérgio Conceição vai ter como adversário o Lokomotiv Moscovo, Schalke 04 e Galatasaray.

O Benfica de Rui Vitória fica no grupo E e enfrenta o Bayern Munique, Ajax e AEK Atenas.

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, ficou no grupo H com o Machester United, de José Mourinho, Valência e Young Boys.

É o regresso do melhor do Mundo ao estádio onde se tornou uma estrela à escala global: Old Trafford.

O grupo A tem Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Mónaco, de Leonardo Jardim, e o Club Brugge.

No grupo B está Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven e Inter Milão.

O Paris Saint Germain ficou no grupo C com Nápoles, Liverpool e Estrela Vermelha.

O grupo F está formado Manchester City, Shaktar Donetsk, Lyon e Hoffenheim.

O Real Madrid calhou no grupo G com Roma, CSKA Moscovo e Viktoria Plzen.