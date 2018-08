Temer: Fecho da fronteira com Venezuela "impensável"

Tamanho do texto

Michel Temer disse, depois de dias de polémica por causa das suas declarações relativamente à gestão da crise dos migrantes venezuelanos no norte do Brasil, que fechar a fronteira do estado de Roraime "é incogitável e inegociável".

Durante uma deslocação ao Rio de Janeiro, o presidente brasileiro deixou claro que as pressões vindas da parte das autoridades estaduais de Roraima não estavam a surtir efeito.