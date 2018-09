Roger Federer afastado do Open dos EUA

Tamanho do texto

O azar de Roger Federer foi a sorte de John Millman. Contrariando todos os prognósticos, o suíço foi afastado do Open dos EUA ao cair frente ao australiano nos oitavos-de-final.

Millman nunca tinha triunfado perante jogadores do Top 10 mas aproveitou, e bem, os erros de Federer para se impor por 3 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-5, 7-6(7) e 7-6(3).

A russa Maria Sharapova também foi apanhada de surpresa pela espanhola Carla Suárez Navarro, que se qualificou pela segunda vez na carreira para os quartos-de-final do Open dos EUA.

Em dia de aniversário, Navarro ofereceu um presente a ela mesma ao impor-se por 2 sets a 0 com parciais de 6-4 e 6-3. Tem encontro marcado com a norte-americana Madison Keys.

Já Novak Djokovic acabou com o sonho de João Souza. O sérvio, bicampeão do Open dos EUA (2011 e 2015), impôs-se sobre o português em Flushing Meadows por 3 sets a 0 com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-3.

Nos quartos-de-final tem encontro marcado com John Millman, o herói australiano que afastou Roger Federer.