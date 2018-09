Tecnologia para acabar com o lixo no Pacífico

É o grande teste a uma tecnologia inovadora, que pode diminuir drasticamente o lixo nos oceanos. Um tubo gigante, com 600 metros de comprimento, partiu de São Francisco em direção à massa de lixo que é conhecida como o 'continente de plástico do Pacífico'.

Uma tecnologia desenvolvida pela The Ocean Cleanup, uma organização holandesa sem fins lucrativos. Boyan Slat, fundador da organização explica que "a principal missão é mostrar que funciona e esperamos que daqui a poucos meses os primeiros plásticos regressem a terra". Com a prova de conceito e da tecnologia será possível "criar uma frota de talvez 60 sistemas destes, com os quais esperamos remover metade do lixo do Pacífico a cada 5 anos."

O flutuador deverá chegar dentro de duas semanas ao 'continente de plástico' - uma lixeira flutuante duas vezes maior que a França, a meio caminho entre a Califórnia e o Havai.