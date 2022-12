Dilúvio chega a Portugal e faz estragos em vários pontos do país

O mau tempo chegou em força a Portugal e provocou estragos em vários pontos do país. Depois de uma noite diluviana, com a Proteção Civil a registar perto de 1500 ocorrências entre a meia-noite e o meio-dia de terça-feira, a intempérie não deu tréguas durante o dia e fez-se sentir sobretudo nos distritos de Santarém, Portalegre, Évora e Setúbal.

As autoridades aconselham a população a ficar em casa e o Instituto de Meteorologia avisa que a chuva irá continuar.

No norte da Europa, é no estado sólido que a água tem vindo a fazer estragos, mesmo em latitudes habituadas ao frio.

Na Finlândia, a forte queda de neve obrigou ao cancelamento de vários voos e perturbou gravemente o transporte rodoviário e ferroviário. As temperaturas no norte do país podem atingir os -25ºC e as autoridades admitem falhas no fornecimento de energia elétrica.

Na cidade francesa de Lyon, os termómetros não desceram tanto como em Helsínquia mas o primeiro nevão da temporada também lançou o caos. Além da difícil circulação automóvel, a rede pública de autocarros foi suspensa e só ao final da manhã retomou a atividade.