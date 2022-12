UE ameaça sancionar Elon Musk

A União Europeia ameaça sancionar o milionário Elon Musk por ter suspendido as contas de vários jornalistas norte-americanos no Twitter, que cobriam a rede social e o seu novo dono.

Entre os visados, estão jornalistas do The New York Times, The Washington Post, Voice of America, entre outros.

Bruxelas já fez saber a Elon Musk que reprova as suspensões. Na mesma rede social, a vice-presidente da Comissão Europeia para os Valores e Transparência escreveu que o bloco "exige respeito pela liberdade de imprensa e pelos valores fundamentais". Vera Jourová termina, em tom de ameaça, dizendo que Musk tem de ter em atenção que "existem linhas vermelhas. E sanções. Brevemente."

Uma ideia sublinhada pelo porta-voz da Comissão Europeia Eric Mammer: "Deve haver uma relação clara entre as plataformas e os seus utilizadores para que não haja arbitrariedade nas decisões tomadas em relação a uns e em relação a outros".

Políticos e meios de comunicação social, em todo o mundo, repudiaram já a decisão de Elon Musk. Paradoxalmente, o dono da Tesla comprou o Twitter afirmando que seria um bastião da liberdade de expressão.