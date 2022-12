"Bolo Rei" está para os portugueses como o Panetone para os italianos

Fruta cristalizada, açúcar e frutos secos. São os ingredientes que cobrem o Bolo Rei, o protagonista da mesa de Natal dos portugueses.

A iguaria tem história e faz parte da tradição. A receita remonta ao século XIX, tem origem em França e foi trazida para Portugal na segunda metade do século XIX. Foi Baltazar Rodrigues Castanheiro, herdeiro do fundador da Confeitaria Nacional, que trouxe a ideia.

O Bolo Rei surgiu em Portugal mais tarde, e a primeira pastelaria a fazê-lo foi a Confeitaria Nacional.

O Bolo Rei, nesta altura, é vendido aos milhares em todo o país. Não há casa portuguesa que não tenha um. Está para os portugueses como o Panetone para os italianos.

Para quem não gosta de fruta no bolo, tem sempre a opção do "Bolo Rainha". Mas, o grande vencedor do Natal em Portugal é só um: o Bolo Rei.