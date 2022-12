China suprime obrigatoriedade de quarentena para quem chega ao país

A partir de 8 de Janeiro, os passageiros que chegam do estrangeiro à China deixarão de estar obrigados a submeter-se aos cinco dias de quarentena num hotel, seguidos de três dias em "casa", ou no local onde deveriam permanecer.Medida que estava em vigor devido à Covid-19.

Ainda assim, os viajantes continuam a precisar de apresentar um teste negativo feito, pelo menos, 48 horas antes da partida e terão de usar máscara de protecção a bordo dos aviões.

Numa altura em que o número de casos aumenta, exponencialmente, no país, Pequim abandona, muitas das restrições. Uma decisão tomada após os protestos públicos contra as restrições, raros no país. Medidas que abrandaram a economia, levaram muitos ao desemprego e levaram à falência sobretudo restaurantes e lojas.