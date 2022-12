China está a viver o seu pior surto de Covid-19

A China está a sofrer o pior surto de Covid-19, apenas algumas semanas após o levantamento das principais restrições da controversa política de Covid zero.

Os hospitais estão sobrelotados, os médicos não têm mãos a medir, trabalhadores de saúde estão exaustos e há um número crescente de infeções e mortes.

Para aliviar a tensão nos hospitais de cidades como Pequim, o governo chinês enviou centenas de médicos e enfermeiros de províncias menos afetadas.

Esta é a primeira vez que este reforço é feito para auxiliar os hospitais, em três anos de pandemia.

A escassa informação que chega do Império do Meio sobre a magnitude do surto tem suscitado críticas por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de governos como os Estados Unidos.

Sem dados concretos, os peritos arriscam cálculos de que 800 milhões de chineses contraiam a doença este inverno e alguns estudos preveem a morte de pelo menos um milhão de pessoas vítimas de COVID até ao final de 2023.

Não se conhecem os dados sobre a mortalidade até agora, mas há imagens que mostram as longas filas de espera nas morgues e crematórios, sobretudo na região de Pequim.