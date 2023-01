Fronteiras croatas sob pressão após a entrada do país na zona Schengen

A entrada da Croácia no espaço Schengen e o fim da época de férias provocaram engarrafamentos e longas filas de trânsito nas fronteiras terrestres com os países vizinhos, para desespero de alguns automobilistas.

Um reclama: "Dezasseis horas, uma catástrofe! Como é que a Croácia pode ir para a Europa por este caminho?". Dezasseis horas, sem água, sem comida".

O diretor do Serviço de Portagens da Croácia, Ivan Ribičić justifica a situação: "O fim de semana coincidiu com o fim das férias. Aqueles que partiram para o Natal católico estão agora a regressar; agora foi o Natal ortodoxo, por isso agora também estão a regressar. A situação é que os postos fronteiriços estão cheios"

A 1 de janeiro a Croácia tornou-se o 27º país da UE a entrar no espaço Schengen. 73 postos terrestres de controlo foram dissolvidos nas fronteiras com a Eslovénia e Hungria e 12 marítimos na fronteira com a Itália.

Aderir ao espaço de livre circulação europeu traz a promessa de um crescimento significativo do turismo, a este pequeno país de quatro milhões de pessoas.