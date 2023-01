Ataque russo em Dnipro faz pelo menos 20 mortos

Em Dnipro, no sudeste da Ucrânia, há já mais de uma dezena de mortos confirmados e mais de 60 feridos, na sequência de um ataque russo, com recurso a um míssil, que atingiu um edifício residencial, de nove andares. As autoridades continuam as buscas para procurar sobreviventes, numa altura em que vários moradores se uniram às forças de segurança para ajudar.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, já se pronunciou após este ataque e garantiu que é possível deter o terror russo.

"_É possível deter o terror russo? Sim, é. Isso pode ser feito de outra forma, que não no campo de batalha na Ucrânia? Infelizmente, não. E do que é que precisamos para isso? Das armas que os nossos parceiros têm nos seus armazéns, armas essas pelas quais os nossos guerreiros esperam_”.

Outras cidadades ucranianas também foram alvo de bombardeamentos no sábado. Na região de Kharkiv, os ataques com mísseis russos atingiram infraestruturas e instalações industriais críticas, de acordo com o governador local.

Entretanto, na maioria das regiões da Ucrânia foram colocados em prática apagões de emergência devido à nova vaga de ataques russos.