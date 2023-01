Chuvas torrenciais assolam a Grécia

As chuvas torrenciais estão a afetar grandes partes da Grécia, em especial a capital Atenas. A proteção civil grega lançou um aviso à população de toda a região de Ática, onde fica Atenas, pedindo às pessoas que fiquem em casa e evitem ao máximo as deslocações não necessárias.

Por enquanto, não há notícia de cheias ou de estragos causados pelas chuvas, mas os serviços meteorológicos preveem um agravamento da situação.

As chuvas fortes estão a atingir toda parte oeste da Grécia continental, incluindo Atenas e Tessalónica, e também as ilhas do Mar Jónico.