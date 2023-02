Zelenskyy anuncia mais uma demissão e assegura "limpeza do governo"

Uma homenagem às vítimas do terramoto levou, este sábado, o presidente ucraniano à embaixada da Turquia em Kiev. Dever diplomático cumprido, Volodymyr Zelenskyy emitiu no mesmo dia um decreto onde foi anunciada a demissão do vice-comandante da Guarda Nacional, Ruslan Dziuba.

O documento não fornece mais pormenores sobre a saída, mas este não é caso único entre as autoridades ucranianas, que nas últimas semanas sofreram várias perdas.

Os despedimentos, geralmente ligados a casos de corrupção, são vistos como uma tentativa de aproximação da União Europeia, onde Zelenskyy quer ver tão breve quanto possível a Ucrânia.

No habitual discurso noturno, o presidente voltou a comprometer-se com a “limpeza do governo” e uma maior “transparência e responsabilização” das instituições, através da modernização de processos e procedimentos.

Tropas ucranianas dizem ter recuperado posições em Donetsk

No terreno, o objetivo russo de tomar Bakhmut, está a colocar na linha de fogo pequenas cidades como Maryinka e Vuhledar, que as tropas ucranianas tentam manter a todo o custo.

De acordo com as forças armadas do país, cerca de 50 ataques atingem todos os dias a região de Donetsk.

Numa mensagem enviada através da plataforma Telegram, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhnyi, garantiu que a defesa estava assegurada. "Nós mantemos a defesa. Em algumas áreas da frente conseguimos recuperar posições anteriormente perdidas e ganhámos uma posição de vantagem", escreveu.

Zaluzhnyi não especificou que áreas foram recuperadas, mas acrescentou que a Ucrânia continua a segurar Bakhmut, concentrando-se na estabilização da linha da frente em torno da cidade.