O chanceler alemão, Olaf Scholz, reuniu-se esta sexta-feira com o Presidente americano, Joe Biden, na Casa Branca, em Washington. Os dois líderes voltaram a reiterar o apoio à Ucrânia e Joe Biden anunciou um novo pacote de ajuda militar a Kiev, no valor de 400 milhões de dólares.

No decorrer do encontro, o chefe de Estado americano elogiou a postura do líder alemão, face à agressão russa.

"Você impulsionou mudanças históricas através ao aumento das despesas, em matéria de defesa, e reiventando-se longe das fontes de energia russas. Temos trabalhado em conjunto para fornecer sistemas de segurança à Ucrânia. Fizemos tudo em conjunto, desde munições, artilharia, tanques blindados, sistemas de defesa aérea”, salientou Joe Biden.

Já Olaf Scholz voltou a focar a solidez da parceria transatlântica: "A parceria transatlântica está realmente em muito boas condições atualmente e isto é muito graças à sua liderança, por isso estou realmente feliz por estar aqui".

O Kremlin já criticou a visita e, nomeadamente, a política de aumento do fornecimento de armas a Kiev por parte de Washington, na voz de Dmitry Peskov.

"Os Estados Unidos continuam a sua política de aumentar o fornecimento de armas à Ucrânia e de persuadir os seus protegidos a fazer o mesmo", salientou o responsável russo.

Novo ataque a Zaporijia faz sete mortos

Em Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, pelo menos sete pessoas morreram, num ataque levado a cabo pelas forças russas, na passada quinta-feira.

O número foi atualizado, esta sexta-feira, pelo Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia, uma vez que as autoridades continuam as "operações de busca e salvamento de potenciais vítimas".