Professor dá aulas de Filosofia no Tik Tok

Quando a Filosofia não atrai alunos às salas de aulas, o que pode um professor fazer? A resposta tornou-se evidente para Lev Fraenckel, docente em Estasburgo, que em junho decidiu estar onde os adolescentes estão: no Tik Tok.

Fraenckel usa a plataforma para explicar conceitos nem sempre óbvios. E, apesar da complexidade de alguns temas, conta já com mais 100 mil seguidores do canal "Serial Thinker", Hoje, com vídeos acima dos seis milhões de visualizações, é um "pensador em série" que se reencontrou com os estudantes

"Encontrei uma certa forma de frustração, enquanto professor, ao sentir que tinha alunos que, por vezes, vinham contra vontade. E pensei que, com vídeos, podia fazê-los querer procurar respostas filosóficas por si próprios", conta o professor.

A receita para o sucesso do projeto passa por ingredientes que nunca falham: usar exemplos do mundo do desporto, da música ou da televisão para materializar questões muitas vezes abstratas.

"Mas a mim o que interessa em dar aos estudantes as ferramentas conceptuais para pensarem por si próprios sobre as questões e não lhes dar uma resposta pronta", acrescenta.

Atualmente sem dar aulas - dentro do sistema educativo tradicional - Lev propôs-se a um novo desafio para o próximo ano: tornar-se videógrafo profissional.