David Beckham volta a investir no "soccer"

David Beckham tem sido um dos principais impulsionadores do futebol nos Estados Unidos. Aos 43 anos de idade, o inglês, que vestiu a camisola do LA Galaxy durante cinco temporadas, continua a ser um dos rostos da equipa californiana e esta sexta-feira inaugurou um campo de futebol para crianças carenciadas no bairro de Pico-Union, em Los Angeles. Para Beckham, a prioridade não passa por encontrar o novo Messi ou Ronaldo, mas sim colocar um sorriso no rosto dos dois milhares de crianças que tiveram oportunidade de dar uns toques no novo campo.