À mesa de uma esplanada em maio com água pelos tornozelos

Veneza registou este fim-de-semana uma rara maré cheia no mês de maio. De acordo com os registos existentes nos arquivos da histórica cidade italiana dos canais sobre a ocorrência de marés altas, uma subida das águas de 100 centímetros acima do nível do mar ao mês do ano só ocorreu quatro vezes desde 1872.

Os turistas foram surpreendidos pela invasão da água nas artérias pedestres venezianas, incluindo a muito procurada Praça de São Marcos, e tiveram de calçar galochas para caminhar pelas ruas empedradas.

Algumas pessoas optaram no entanto por se descalçar e arriscaram passear por Veneza de pés descalços.