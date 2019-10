Centenas de admiradores do cantor popular mexicano José José concentraram-se sexta-feira no Parque Central Alameda, na Cidade do México, para prestarem tributo ao artista. Cantor romântico de grande sucesso na América latina e ator ocasional durante mais de meio século, com vários prémios Grammy no currículo e mais de 250 milhões de discos vendidos, José José morreu no passado sábado, aos 71 anos.