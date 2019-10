Maré negra em Porto de Galinhas

A beleza da praia de Porto de Galinhas não escapou à mancha negra provocada pelo derrame de petróleo que atinge a costa nordeste do Brasil. Localizada no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco, foi fortemente afetada a par de outras cinco praias.

Ao longo da jornada deste sábado as equipas no terreno recolheram quatro toneladas de crude, na tentativa de lavar o rosto da região conhecida pelas águas cristalinas, areia fina e palmeiras.

No início de outubro, o ministro brasileiro do Ambiente, Ricardo Salles, disse que a maré negra vinha, provavelmente da Venezuela.