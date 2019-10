Papagaios de papel coloridos povoam céus de Malta

Os céus da ilha de Gozo, em Malta, encheram-se de cor com dezenas de papagaios de papel gigantes no domingo (20 de outubro), por altura do fim do Festival Internacional de Papagaios e Vento.

A segunda edição do certame decorreu entre 18 e 20 de outubro e permitiu aos visitantes a oportunidade de experimentar as alegrias desta antiga tradição.

A aldeia de Gharb decorou as ruas com uma exposição aérea de quase 2000 papagaios de papel coloridos. Durante o evento, foram organizados workshops e competições para depois se escolher o melhor papagaio de papel, artesanal. Esta é uma arte com raízes profundas na ilha de Gozo.