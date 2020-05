Foi assim o regresso às aulas em França

Distância de segurança na fila para entrar e no interior da sala de aula, máscaras e regras especiais no recreio: Foi assim o regresso às aulas para os alunos da primária e pré-primária em França, depois do fim do confinamento ditado pela epidemia de Covid-19. O regresso às aulas, que se está a fazer de forma gradual, está a gerar polémica no país.