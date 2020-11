A natureza selvagem no deserto do Dubai

O deserto do Dubai alberga uma vasta fauna e uma flora selvagem. É um dos locais mais preservados dos Emirados Árabes Unidos.

A euronews entrevistou Rob Nicholas, responsável da empresa Sand Sherpa, especializada no turismo de aventura no Dubai. A empresa oferece a possibilidade de fazer campismo numa reserva natural protegida de 225 quilómetros quadrados, onde, pela primeira vez, foi possível entrar com um veículo pessoal e acampar durante a noite.

euronews: "Acabámos de entrar na reserva e já vimos algumas gazelas. Antes de continuar o passeios pelas dunas de areia até ao acampamento, vamos ouvir as recomendações de segurança do Rob e da sua equipa. O que podemos esperar nas próximas 24 horas?"

Rob Nicholas: "É a primeira vez que esta experiência é oferecida a pessoas nos seus próprios veículos e penso que terá uma surpresa. Não é uma experiência habitual em que a pessoa conduz o carro nas dunas. É algo semelhante a um safári tradicional. Vamos poder ver pelo caminho uma gazela, um órix, alguns lagartos e várias criaturas emocionantes. Estamos no interior da reserva. É uma área de 225 quilómetros quadrados que representa 5% do deserto de Dubai. Ao mesmo tempo, queremos mostrar como abordar os outros 95%. Depois de viver esta experiência conosco, espero que possa explorar o deserto por si própria.

euronews: "O que é preciso de fazer para conduzir de forma segura?"

Rob Nicholas: "Há vários modos, estamos no modo areia, aumentamos um pouco a altura, o controle de tração está desligado. Certifique-se de estar sentada de forma confortável. Pode fazer um pequeno teste e colocar o pulso no cimo do volante, o que nos permite ver que controla bem o volante e que está numa boa posição na cabine. Parece-me bem. Se se sentir confortável, estamos prontos".

Euronews: "Quantas variedades de animais há aqui?"

Rob Nicholas: "Temos duas espécies de gazelas, uma espécie de órix e muitos outros animais, pássaros e lagartos. O mundo inteiro esteve confinado durante um certo tempo este ano, está na hora de sair de casa e explorar a natureza. Vejam esta vista. É o melhor dos Emirados Árabes Unidos".

euronews: "À chegada ao nosso acampamento desta noite, recebemos um reboque militar que foi convertido em unidades de campismo autossuficiente".

Rob Nicholas: "Aqui está o armário da cozinha, com tudo, chaleira, talheres, pratos e panelas. Café, chá, leite em pó. Copos. Tudo o que precisa para cozinhar. Há um frigorífico com um congelador. Do lado direito, há compartimento do frigorífico e do lado esquerdo, o congelador. Temos também um compartimento secreto aqui. Pode usar o seu próprio chuveiro privativo. Há um cubículo que desce do lado esquerdo do reboque".