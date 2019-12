O turismo do bem-estar no Dubai

Das caminhadas nas montanhas de Hatta, à meditação nas torres Jumeriah Lake e às provas anuais de Fitness na marina, o Dubai aposta no turismo da saúde e do bem-estar.

As montanhas de Hatta, no Dubai, são uma paisagem ideal para tirar fotografias e fazer caminhadas, com 32 quilómetros de trilhos e 16 percursos diferentes com quatro níveis de dificuldade. A euronews falou com Lilly Sabri, especialista em Fitness do Dubai e estrela das redes sociais na Internet. "Quando se está de férias, é importante ter algo diferente para recordar. Se a pessoa costuma frequentar um centro de fitness nos países onde se encontra, também pode ser interessante tentar algo diferente. Não seria possível fazê-lo em Londres, a cidade de onde venho. Aqui podemos manter a forma e a saúde, de uma forma diferente", contou Lilly Sabri.

O potencial do turismo do bem-estar

O turismo do bem-estar é um dos setores com mais potencial de crescimento. No Centro de Meditação SMSF, no Dubai, há sessões diárias de meditação frequentadas por 500 pessoas. "Temos tendência a esquecermo-nos de nós próprios, por estarmos tão concentrados nas gratificações externas. As pessoas começam a centrar-se mais na forma como se sentem e como influenciam os outros. Este sítio no Dubai não é apenas um local para as pessoas daqui, é um ponto de passagem para quem está de férias. O que fazemos no centro de Meditação é incrível, não apenas para quem vive aqui mas para quem viaja. Vejo o projeto a avançar e estou muito feliz por ter vindo para este centro porque é gratuito e podemos vir todas as semanas, afirmou Christian Williams, especialista em Fitness.

O Dubai Fitness Challenge desafia os residentes e os visitantes a participar em 30 minutos de exercício diário, durante 30 dias. É outra das apostas da cidade para se afirmar como um destino turístico dedicado ao bem-estar. Mais de três mil pessoas juntaram-se, na marina do Dubai, para treinar com Joe Wicks. "A minha visão do Dubai era que se tratava de um sítio ótimo para comer e passar as férias, mas, na verdade, há muitas atividades na área do Fitness. Fui convidado para trabalhar em vários centros, há boas aulas de cross fit e circuit training. Há uma grande cultura ao nível do fitness, há muita gente a fazer exercício. Acho ótimo que haja todo este incentivo coletivo na cidade", sublinhou Joe Wicks.