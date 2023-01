Gamal e o sonho da aviação acrobática

Husam Gamal é um piloto de corridas e espectáculos aéreos dos Emirados Árabes Unidos, que colabora com a XDubai, o maior centro de aventuras e desportos extremos dos Emirados.

Husam entrou para a Academia de Voo com apenas 15 anos de idade e teve o primeiro voo solitário um ano mais tarde:

"Eu estava tão assustado. É mais um jogo mental. Ouvi o barulho dos motores e o que o avião me queria dizer. Senti-o no corpo, no meu cérebro, e pensei: 'Posso ir bastante longe com isto'."

Depois de se formar, aos 17 anos de idade, como o mais jovem piloto dos Emirado Árabes Unidos, Husam destacou-se rapidamente na profissão e tornou-se capitão cinco anos mais tarde.

Durante essa etapa, descobriu a acrobacia aérea, que é uma prática de manobras de voo que não são convencionais, como as dos voos de transporte de passageiros, mas sim realizadas para treino, recreação, entretenimento e desporto.

"Inicialmente, foi apenas para adquirir capacidades em situações de recuperação complicadas. No entanto, à medida que pratiquei e aprendi mais sobre a acrobacia aérea, fiquei viciado. Levou-me a desenvolver mais capacidade e melhorar a minha condição física."

Depois de um período de treino intensivo, Husam participou na primeira competição de acrobacia aérea na Califórnia, em 2015.

"Fiquei em último. Podemos estar física e mentalmente preparados, mas não é suficiente para subir ao pódio. É preciso realmente experiência."

Ele participou noutras competições, adquiriu a experiência de que necessitava e ganhou finalmente o primeiro lugar no Campeonato Nacional de Espanha em 2019.

"Foi uma sensação espantosa. Uma semana depois, fui convidado pela Red Bull para um campo de treino, para me tornar um piloto de corrida aérea qualificado. o que é o sonho de qualquer piloto."

Husam enfrentou uma das provas mais duras nos treinos de qualificação para as corridas aéreas. Teve de manobrar um avião mais rápido, voar mais baixo, e teve de voar através de portões no ar.

"Antes de saltar para o avião, o meu treinador disse: 'O avião cabe entre os postes, basta teres isso em mente'."

Husam deu algumas voltas à pista e tentou passar no portão, mas aacabou por abandonar no último segundo.

Na altura pensou: "Nem pensar, não vai caber, vou bater no poste."

O treinador sugeriu-lhe que voltasse para casa se não se sentia pronto.

Husam recusou e decidiu enfrentar o portão, mesmo se isso significasse bater num dos postes.

"Quando passei o portão, senti-me como se fosse dono do mundo."

No fim dos treinos, Husam qualificou-se como piloto de corrida aérea, mas teve de fazer uma pausa devido à pandemia de Covid-19, que impediu as competições.

_"Agora, estou de novo de volta ao desporto mas desta vez com o apoio da XDubai. O meu objectivo é o campeonato do mundo e _estou a apontar para o primeiro lugar", conclui, de fomra confiante.