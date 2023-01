MENA Moonshots aposta em empresas emergentes no Dubai

Lindsay Miller é a Sócia-Gerente e Diretora da MENA Moonshots; uma empresa de investidores que oferece financiamento, conceção de estratégias e apoio operacional direto a empresas em fase inicial e a criadores no Dubai e em todo o mundo.

Durante os seus primeiros 11 anos no Dubai, Lindsay trabalhou de perto e ajudou vários empresários e criativos. Viu o quanto receber apoio financeiro e operacional ajudou a desencadear o potencial das pessoas que tentavam construir os seus negócios. Lindsay viu uma lacuna no mercado do investimento em fase inicial, e quando o seu parceiro comercial propôs uma abordagem mais estruturada ao apoio aos fundadores, decidiram iniciar aMENA Moonshots , em 2018.

Com mais um parceiro na equipa, MENA Moonshots passou dois anos a testar as águas com investimentos relativamente menores. "No investimento inicial, há alguns investidores e fundadores que procuram realmente um crescimento muito elevado. Estávamos à procura de criadores com os quais pudéssemos ter uma parceria a longo prazo", disse Lindsay à Euronews.

Encontraram tais criadores na Sineo Packaging, que oferece soluções de embalagens sustentáveis para as indústrias de retalho, alimentação e bebidas, e comércio eletrónico. Quando os fundadores, Antoine Moussali e David Fahmy abordaram Lindsay e os seus parceiros, ficaram impressionados com a missão da empresa e o historial da mesma no estrangeiro e, consequentemente, investiram neles e ajudaram na sua introdução no mercado no Dubai.

À medida que continuavam a investir mais, Lindsay e os seus parceiros foram sendo abordados por mais fundadores e empresas. A Joi Gifts , liderada por Rami Kahale, é uma plataforma de ofertas online que opera em todo o Médio Oriente. "Numa plataforma de donativos, está-se sempre a encomendar para outra pessoa. Portanto, essa ideia de poder sempre expandir a rede e expandir a sua base de clientes era super apelativa para nós", explica Lindsay.

Para Lindsay e para os sócios, o encontro com o criador certo desempenha um dos maiores papéis no seu processo de decisão. Um exemplo disto é Georges Karam, o cofundador de The Cloud, que utiliza a tecnologia para maximizar as receitas. "Não me senti confortável com o espaço de cozinha e pensei que não era um bom caminho para a rentabilidade. No entanto, devido à nossa confiança no fundador e na inteligência do seu modelo empresarial, entrámos na indústria e tentámos compreender o que nos faltava. Estamos muito interessados neles", diz Lindsay.

Da mesma forma, MENA Moonshots investiu no Studio 14, um estúdio de fitness com um conceito amigo do ambiente de Lucy Komolka Walsh. "Ela é muito apaixonada e experiente na sua indústria. Quisemos realmente embarcar na viagem com ela e levá-la até ao próximo nível", diz Lindsay.

A MENA Moonshots apoia agora oito equipas diferentes, compostas por 300 pessoas em 10 países diferentes. Acreditando que viver e trabalhar no Dubai teve um grande impacto na sua jornada, Lindsay e os sócios estão a planear trazer novas empresas para a cidade, especialmente aquelas que podem criar um impacto positivo em termos de alterações climáticas e sustentabilidade. "Se tiver uma paixão pelo impacto, não há nada maior e mais importante, esse é o objetivo", acrescentou Lindsay.