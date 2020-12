Destino: Dubai. Onde nem tudo é ouro, mas o luxo reluz

Dos imponentes arranha-céus, às filas da carros milionários e às visitas de estrelas mundiais, o Dubai é palco de um espetáculo de opulência. Seja para desfrutar ou simplesmente assistir a um desfile de extravagância, a cidade é um destino de luxo.

A chegada à cidade é frequentemente feita em jatos privados, helicópteros ou até de iate. No primeiro Yacht Club Bulgari, com uma marina de 46 ancoradouros, está atracado o Adastra, um iate avaliado em 8,5 milhões de euros.

O iate Adastra está avaliado em 8,5 milhões de euros Euronews

A embarcação pode atravessar o Atlântico duas vezes antes de ter de ser reabastecida, o suficiente para ir do Dubai às Caraíbas com um único tanque.

Do convés do Adastra passamos para o convés do Burj Al Arab, onde tanto é possível nadar numa piscina de água doce com bar, como numa piscina infinita de água salgada e perder-se de vista no Mar Arábico.

O conforto é primordial e não apenas nos quartos; até a areia tem características especiais, ao ser importada e selecionada pelo tamanho e o peso, para não se colar ao protetor solar dos hóspedes.

Outro marco turístico da cidade é o The Palm, que já fez manchetes com figuras mundialmente conhecidas entre os seus lençóis.

A suíte mais luxuosa é a Royal Bridge, situada 22 andares acima do solo, acessível por um elevador privado e que atravessa o arco icónico do hotel. Passando as espaçosas sala de estar e sala de jantar, o quarto principal apresenta-se com casas de banho idênticas e comodidades feitas com ouro de 22 quilates; nesta suíte há até uma sala de bilhar.

No icónico The Palm, uma noite pode custar mais de 20 mil euros Euronews

Uma noite na Royal Bridge fica acima dos 20 mil euros, mas o valor não demoveu personalidades como Mike Tyson, Kim Kardashian e vários presidentes de uma estada.

Um dos pedidos mais comuns dos hóspedes é a realização de excursões para compras. O Dubai Mall é um dos destinos de luxo mais populares dos Emirados Árabes Unidos.

Nicole Majdalany é assistente pessoal de compras e conta que a sua atividade permite poupar tempo aos clientes e descobrir peças difíceis de encontrar.

Mas o que é que têm as compras no Dubai de tão especial? Nicole responde que ali, é possível "mandar levar a loja ao seu hotel, se precisar. Eles enviam o alfaiate para lá. Também pode ter personalização, como por exemplo com o serviço de cunhagem de sapatos com as suas iniciais".

No Dubai o ouro é uma constante, até na alta cozinha Euronews

As compras de luxo podem abrir o apetite e o Dubai é tão conhecido pelas compras, como pela gastronomia. O Marea, estrela Michelin de Nova Iorque, abriu um restaurante no Dubai onde serve burrata siciliana feito à mão e embrulhada em ouro de 24 quilates.

Nem tudo no Dubai é feito de ouro, mas quem tiver apetite para o luxo, irá certamente encontrá-lo neste destino.