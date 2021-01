O Futebol pela Amizade mantém a bola em jogo na Internet

A educação das gerações jovens vai além da sala de aula. Contudo, nem sempre é fácil estimular nas crianças e nos adolescentes os valores morais que os vão orientar nas vidas profissionais e pessoais. Pais e professores incentivaram muitas vezes os jovens a praticarem jogos de equipa, os quais já foram reconhecidos como instrumentos eficazes para os ajudar a adquirir valores importantes enquanto se divertem.

Nos últimos oito anos, a plataforma Futebol pela Amizade (F4F) ajudou jovens de todo o mundo a reunirem-se, a partilharem a paixão pelo futebol e, ao mesmo tempo, a adquirirem valores éticos importantes, a focarem-se na amizade, na igualdade, na justiça, na saúde, na paz, na devoção, na vitória, nas tradições e na honra, os pilares do projeto F4F.

Em 2020, as restrições sociais que foram adotadas em todo o mundo e que interromperam temporariamente os jogos de futebol reais não pararam a F4F, que contou com a participação de mais de um milhão de utilizadores nesta oitava temporada. O programa lançou um novo jogo online, o F4F World, que permite aos jovens jogar futebol com colegas em qualquer sítio. O jogo proporciona às crianças a opção de serem jogadores, treinadores ou adeptos e cada papel tem diferentes responsabilidades e tarefas. Os jogadores têm liberdade para escolherem a equipa que quiserem e, à medida que avançam no jogo, podem tornarse treinadores, selecionar outros jogadores e criar a sua própria equipa. O primeiro F4F eWorld Championship juntou 32 equipas de pequenos futebolistas provenientes de 104 países no simulador de futebol do F4F World.

F4F World football simulator © F4F

O jogo, disponível para transferência desde o início de dezembro, recebeu a aprovação de muitos jovens, que elogiaram a forma como liga jogadores de todo o mundo, o facto de estar disponível para dispositivos móveis e PC, e a originalidade da jogabilidade e criação de personagens.

O jogo online que mantém os jovens envolvidos com o futebol durante confinamentos, tempo longe da escola e vidas sociais limitadas pode ajudá-los a preservar e a criar ligações com muitos outros adeptos do futebol de diferentes culturas e meios, reforçando simultaneamente as suas competências futebolísticas fora do relvado.

A variedade das funções que as crianças e os adolescentes podem escolher, as interações necessárias para criar equipas, selecionar jogadores, envolver-se com treinadores e fazer parte da comunidade fornecem um meio propício para criar amizades em torno das paixões comuns pelo futebol.

O Acampamento Online Internacional da Amizade (Online International Friendship Camp) conta com a participação de futebolistas famosos e embaixadores do F4F que envolvem jovens em jogos de formação de equipas e workshops que não têm em conta a idade, o género, a nacionalidade, a raça nem as capacidades físicas. “O Futebol pela Amizade é um programa que reúne crianças verdadeiramente talentosas com uma paixão pelo futebol, dando-lhes oportunidade de evoluírem, aprenderem mais uns sobre os outros e encontrarem novos amigos noutros países”, refere Roberto Carlos, Embaixador Global da F4F. “Muitos jovens futebolistas em todo o mundo sonham em entrar no Futebol pela Amizade e os valores humanos universais promovidos pelo programa são muito importantes para as crianças, para o seu futuro.”

O final da temporada também trouxe ao F4F o título GUINNESS WORLD RECORDS™ na categoria “Mais utilizadores numa videochamada sobre futebol”, numa sessão especializada de 2 horas e 30 minutos com transmissões de vídeo do Brasil, França, Rússia, Uruguai, Paquistão, Irlanda, Chipre, Peru, Índia, Guiana e Espanha organizadas por crianças de mais de 100 países.

Ao aprenderem e seguirem as regras do F4F World, os pequenos futebolistas também se tornam mais responsáveis pelo seu comportamento online; e embora o futebol por si só ensine o fair play, o envolvimento em jogos e treinos com outras crianças e adolescentes, bem como com treinadores com antecedentes culturais, raças e religiões diferentes incentiva os participantes a serem justos e a tratarem toda a gente de forma igual e digna.

Além das competências práticas, a F4F e, em particular, o novo jogo online, ajudam os jovens a permanecerem motivados para vencer, dedicados ao jogo e às suas equipas, e a continuarem a praticar um jogo tradicional em momentos sociais e económicos difíceis.