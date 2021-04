Pelo menos um bombeiro ficou ferido enquanto os serviços de emergência lutavam para conter um incêndio que deflagrou, no domingo, no sopé da Montanha da Mesa, o marco histórico da Cidade do Cabo. Os ventos fortes obrigaram centenas de estudantes da Universidade da Cidade do Cabo a fugirem dos seus dormitórios, a pé, ao longo da estrada principal enquanto a biblioteca ardia.