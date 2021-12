A praça central de Nova Taipé encheu-se de pessoas para a abertura da "Christmasland" (tr.:"Terra do Natal"), o maior festival natalício a céu aberto de Taiwan.

As pessoas estiveram no local usando máscaras sanitárias. A ilha conhecida pelos portugueses com Formosa conseguiu controlar a epidemia de Covid-19 através do fecho das fronteiras a estrangeiros e da monitorização dos contactos com pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2.