Equipas de resgate fazem buscas em fábrica de velas do Kentucky destruída por um tornado. Pelo menos 88 pessoas morreram, incluindo 74 no Kentucky.

Dezenas de pessoas estão ainda desaparecidas depois de uma série de tornados ter devastado vários estados dos Estados Unidos, deixando um rasto de destruição.

As buscas continuam no Kentucky, o estado mais afetado, mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas e o número de mortos possa aumentar, disse o governador Andy Beshear.

Pelo menos 14 pessoas morreram em incidentes relacionados com as tempestades noutros estados, incluindo seis em Illinois, quatro no Tennessee, duas no Arkansas e duas no Missouri.

O centro da cidade de Mayfield, no Kentucky, ficou destruído depois da passagem de um tornado que percorreu mais de 350 quilómetros, causando o colapso do telhado de uma fábrica de velas, com mais de 100 funcionários dentro.