Indonésios fazem orações do Ramadão na maior mesquita do Sudeste Asiático. Os muçulmanos indonésios fazem orações na mesquita Istiqlal na capital Jacarta, para assinalar o início do mês santo do Ramadão. Milhares de fiéis reuniram-se na maior mesquita do Sudeste Asiático, uma vez que o governo levantou as restrições sanitárias e permitiu a utilização de locais de culto em plena capacidade.